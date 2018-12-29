Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA Haberi

Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA Haberi

- Askeri araçların sevkiyatıSuriye sınırına askeri sevkiyat - Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa 'ya ulaştıŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa 'ya geldi.Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Askeri Araç Askeri Konvoy Askeri Birlik 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı