Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA Haberi
- Askeri araçların sevkiyatıSuriye sınırına askeri sevkiyat - Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa 'ya ulaştıŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa 'ya geldi.Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.