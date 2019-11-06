Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Akçakale yolunun görüntüsü - Askeri araçların geçişi - Araçların garaja girişinin görüntüsü Suriye sınırına askeri sevkiyatŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Şanlıurfa 'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan 15 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.Sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.
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