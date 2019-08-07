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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa 'da Suriye sınırına askeri sevkiyat - Mühimmat taşıyan araçların karayolda yol alması - Konvoya eşlik eden trafik ekipleri Şanlıurfa 'da Suriye sınırına askeri sevkiyatŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve içinde mühimmat bulunan konteyner taşıyan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.Konteyner taşıyan araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.Konvoya polis trafik ekipleri eşlik etti.

Zırhlı Araç Polis Askeri Birlik 

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