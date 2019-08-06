Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların konvoyu - Zırhlı araçların geçişi - Araçlardan genel görüntü Şanlıurfa 'da Suriye sınırına askeri sevkiyatŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı. Şanlıurfa 'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı ve tanklardan oluşan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.Farklı birliklerden gönderilen personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Zırhlı Araç Komando Dolar Askeri Birlik 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Komandolar Göz DoldurduKomandolar Göz Doldurdu
Komandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla TamamladıKomandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla Tamamladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı