Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların konvoyu - Zırhlı araçların geçişi - Araçlardan genel görüntü Şanlıurfa 'da Suriye sınırına askeri sevkiyatŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı. Şanlıurfa 'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı ve tanklardan oluşan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.Farklı birliklerden gönderilen personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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