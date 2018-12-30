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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa - Mardin otobanındaki askeri konvoy - Tırların üzerindeki askeri araçlar - Obüs taşıyan tırların 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girişiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy Şanlıurfa 'ya ulaştıŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa 'ya ulaştı.Hatay'dan gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.Konvoyun bir bölümü ise Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinden geçerek Mardin güzergahına ilerledi. Obüsler, bölgede yağıştan brandayla korundu.Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Güzergah Askeri Araç Askeri Konvoy Askeri Birlik 

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