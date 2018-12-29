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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların yer aldığı konvoydan detay görüntülerSuriye sınırına askeri sevkiyatŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin'e hareket etti.Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen ve sabah Şanlıurfa 'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yapan askeri araçlardan oluşan konvoy sınıra doğru yola çıktı. Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinden geçen askeri araçlar, Mardin güzergahına ilerledi.

Güzergah Askeri Araç 

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