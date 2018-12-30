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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - MARDİN

Suriye sınırına askeri sevkiyat - MARDİN

- Askeri araçların geçişinden detaySuriye sınırına askeri sevkiyat - Obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy Mardin 'e ulaştıMARDİN (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü askeri konvoy Mardin 'e ulaştı.Obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa Viranşehir ilçesinden Mardin 'in Kızıltepe ilçesine geldi. Buradan sınır hattı boyunca ilerleyen konvoy, Nusaybin ilçesine doğru hareket etti.Öte yandan, Nusaybin ilçesinden de Şanlıurfa yönüne yaklaşık 50 kirpi aracının geçtiği gözlendi.Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Askeri Konvoy Askeri Birlik 

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