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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KIRIKHAN

Suriye sınırına askeri sevkiyat - KIRIKHAN

- Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların Kırıkhan'dan geçişiSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay 'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.Çeşitli birliklerden Hatay 'a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa - Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.Komando birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.

Komando Askeri Araç Harekete Geç 

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