Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS Haberi

- Askeri araçların geçişinden detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyat - Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis 'e geldi.Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen, aralarında personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Elbeyli ilçesine ulaştı.Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.