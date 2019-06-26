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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların seyrinden detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyat - Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis 'e ulaştı.Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçlar, Yavuzlu köyünden geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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