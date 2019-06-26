Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların seyrinden detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyat - Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis 'e ulaştı.Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçlar, Yavuzlu köyünden geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım