Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların kent merkezine gelmesi - Askeri araçların Elbeyli İlçesi istikametine doğru hareket etmesiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis 'e geldi.Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı muharebe araçları yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.