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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların geçmesi - Askeri araçların üs bölgesine girmesiSuriye sınırına askeri sevkiyatKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis 'e ulaştı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında zırhlı muharebe aracı ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçlar ile mühimmatın, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Askeri Araç Gesi Askeri Birlik 

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