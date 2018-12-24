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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların kent merkezinden geçmesi - Askeri araçların sınır hattına doğru gitmesi - Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar Kilis 'e ulaştı.KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis 'e ulaştı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesine geldi.Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Askeri Araç Askeri Birlik 

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