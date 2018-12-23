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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların ve iş makinelerin gelişinden detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyatKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar Kilis 'e ulaştı.Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden gönderilen iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis 'in Elbeyli ilçesine geldi.Buradan sınıra doğru ilerleyen askeri konvoyda yer alan iş makinelerinin sınır ötesine bir harekat durumunda mevzi yapma ve farklı kazı çalışmalarında kullanılacakları öğrenildi.

Askeri Araç Sınır Ötesi Askeri Konvoy 

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