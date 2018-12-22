Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların kent merkezinden geçmesi - Askeri araçların sınır hattına gitmesi - Askeri araçların üsse girmesiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar, Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçlar Kilis 'e ulaştı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis 'in Elbeyli ilçesine geldi.Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.