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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların geçmesinden detay - Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden gönderilen askeri araçlar ile tankların yüklü olduğu tırlar, Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis 'e ulaştı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında tankların da bulunduğu çeşitli askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis 'in Musabeyli ilçesine geldi.Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.

Polis Askeri Araç Polis Ekipleri 

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