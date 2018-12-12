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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların sınır istikametine gitmesiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Çeşitli illerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılar Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcı askeri araçlar Kilis 'e vardı.Çeşitli birliklerden gönderilen aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.Jandarmanın güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Araç Askeri Birlik 

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