Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri araçların kent merkezinden geçişiSuriye sınırına askeri sevkiyatKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar, Kilis kent merkezine ulaştı.Türkiye'nin değişik illerindeki birliklerden gönderilen ve aralarında mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis 'e geldi.Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezinden geçen askeri araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.