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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

- Askeri konvoyun geçiş görüntüleriSuriye sınırına askeri sevkiyat - Obüs ve tank yüklü tırlar ile zırhlı personel taşıyıcılar Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, Kilis 'e ulaştı.Bazı birliklerden gönderilen 6'sı tank ve obüs yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 15 araçlık konvoy, Kilis 'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Askeri Araç Askeri Konvoy Askeri Birlik 

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