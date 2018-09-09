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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY/KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY/KİLİS

- Askeri malzeme taşıyan araçların geçişi - Zırhlı personel taşıyıcıların geçişi - Askeri araçların geçişlerinden detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyatKİLİS/HATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis ve Hatay'dan geçiş yaptılar.Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların yüklü olduğu tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve gün içinde sevkiyatların süreceği öğrenildi.

Askeri Araç 

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