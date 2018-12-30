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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Tank yüklü tırların geçişlerinden görüntüSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay 'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.Obüslerin yüklü olduğu tırlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden Gaziantep kara yoluna doğru hareket etti.Bu arada, çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar da İskenderun ilçesine ulaştı.Demir yoluyla İskenderun Garı'na getirilen araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sınır birliklerine sevk edilmek üzere yola çıktı.

Güzergah Vagon Askeri Araç Askeri Personel 

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