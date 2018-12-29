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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

- Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların Kırıkhan ilçesinden geçişiSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay 'a getirilen zırhlı personel taşıyıcıları ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.Çeşitli birliklerden daha önce Hatay 'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.Konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Askeri Araç Harekete Geç 

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