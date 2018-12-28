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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Tankları taşıyan askeri tırların geçişlerinden genel ve detay görüntüler - Tankların mola yerinden görüntüler - Askerlerden görüntü - Görevlilerin tırlara bakım yapmasından görüntü - Tırların Gaziantep istikametine doğru hareket etmesinden görüntülerSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay 'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.Çeşitli birliklerden daha önce Hatay 'a gönderilen askeri araçlar, Hassa ilçesinden harekete geçti.Tank yüklü askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne ilerledi.

Askeri Araç Harekete Geç Askeri Konvoy 

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