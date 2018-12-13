Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Reyhanlı'ya varışları - Reyhanlı'daki sınır birliklerine sevkiyatları Suriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay 'a ulaştı.Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcıların da arasında yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Hatay 'daki sınır birliklerine sevk edildi.Öte yandan, çok sayıda zırhlı personel taşıyıcısının da Hatay 'dan Kilis'e doğru hareket etikleri görüldü.