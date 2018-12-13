Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Reyhanlı'ya varışları - Reyhanlı'daki sınır birliklerine sevkiyatları Suriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay 'a ulaştı.Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcıların da arasında yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Hatay 'daki sınır birliklerine sevk edildi.Öte yandan, çok sayıda zırhlı personel taşıyıcısının da Hatay 'dan Kilis'e doğru hareket etikleri görüldü.

Askeri Araç Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı