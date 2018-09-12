Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY Haberi

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların geçişlerinden genel ve detay görüntüSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı iş makineleri ile askeri araçlar Hatay 'a ulaştı.Türkiye'nin farklı kentlerinde konuşlu birliklerden gelen tank ve zırhlı personel personel taşıyı yüklü askeri tırlar, zırhlı askeri iş makineleri ve lojistik araçlarından oluşan askeri konvoy, Hatay 'ın Hassa ilçesine geldi.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Öte yandan, sınır ilçelerindeki askeri hareketlilik sürüyor.Sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makinelerince mevzi kazıldığı görüldü.