Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

- Askeri sevkiyat - Askeri araç konvoyunun güvenlik önlemleri eşliğinde Hassa'dan geçişleriSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay 'ın Hassa ilçesine ulaştı.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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