Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

- Suriye sınırında askeri hareketlilik - Askeri araçların güvenlik önlemleri eşliğinde İskenderun ilçesinden geçişleriSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay 'a ulaştı.Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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