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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

- Sınır birliklerine sevk edilen askeri araçların Kırıkhan ilçesinden çıkışıSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.Çeşitli bölgelerden Hatay 'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine hareket etti.Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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