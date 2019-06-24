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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

- Askeri araçların yoldan geçişleri Suriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.Türkiye'deki farklı birliklerden tırlar üzerinde gönderilen 20 zırhlı personel taşıyıcı ve komando birlikleri Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.Zırhlı personel taşıyıcı ve komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Komando Dolar Askeri Birlik Hanlı 

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