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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

- Zırhlı personel taşıyıcı askeri araçların geçişinden görüntülerSuriye sınırına askeri sevkiyat - Sınırdaki birliklere takviye olarak gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar Yayladağı'na ulaştıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar Hatay 'ın Yayladağı ilçesine ulaştı.Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların ve komandoların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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