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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

- Araçların geçişi - Çocukların bölgeden geçen askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulunmasıSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay 'a ulaştı.Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldikten sonra sınır birliklerine sevk edildi.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Öte yandan, Reyhanlı ilçesinde sınırda bulunan mahalle de Türk bayraklarıyla donatıldı.Vatandaşlar evlerine Türk bayrakları asarken çocuklar da bölgeden geçen askeri araçlardaki personele sevgi gösterisine bulunup, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.

Askeri Araç Hanlı 

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