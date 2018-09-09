Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

- Kilis tarafından gelen askeri araçların Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinden geçişi - Vatandaşların askeri araçların geçişi sırasında Türk Bayrağı sallaması - Askeri araç konvoyunun Reyhanlı ilçesinden geçişiHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Hatay 'a ulaştı.Çeşitli birliklerden gönderilen obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.