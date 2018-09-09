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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat gecede devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat gecede devam ediyor

Askeri geçişten detaylar

( HATAY ) HATAY

Güvenlik Güçleri Göç Dalgası Askeri Araç İdlib Askeri Birlik 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay’da sınır noktalarında görevli birliklere takviye olarak askeri araç sevkiyatı gecede devam ediyor. Hatay sınır bölgesine yoğun personel ve zırhlı sevkiyatı gecede sürüyor. İskenderun ve Kilis’ten gelen askeri araçlar alınan güven önlemleri dahilinde Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi. Suriye'nin İdlib şehrinde olası askeri harekât sonrası yaşanması beklenen göç için, TSK unsurları ile diğer istihbarat ve güvenlik güçleri olası bir hareketlilikte göç dalgasını, Suriye toprakları içinde karşılayacak. Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
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