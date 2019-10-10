Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

- İslahiye Tabelası ve ilçe biber anıtı görseli - İslahiye - Nurdağı Kara yolundan geçen askeri konvoySuriye sınırına askeri sevkiyatGAZİANTEP (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı.Hatay - Hassa yönünden gelen mayına dayanıklı kirpiler ve komandoların bulunduğu araçlar İslahiye ilçesine ulaştı.Konvoy, daha sonra Gaziantep 'e doğru hareket etti.Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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