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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

- Askeri araçlardan detay - Sakarya'dan yola çıkan çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren, Gaziantep 'e ulaştıGAZİANTEP (AA) - Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep 'e ulaştı.Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında çekici ve personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'ne geldi.Askeri araçların vagonlardan indirildikten sonra bir kısmının Suriye sınırındaki birliklere, bir kısmının ise Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Vagon Karya Askeri Araç 

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