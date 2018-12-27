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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

- Askeri araçların trenle getirilmesi - Boş tırların gelişiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Sakarya'dan yola çıkan çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren, Gaziantep 'e ulaştı - TCDD Başpınar Lojistik Şefliğinde tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına hareket ettiGAZİANTEP (AA) - Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep 'e ulaştı.Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç ile personel taşıyan tren, TCDD Başpınar Lojistik Şefliğine geldi.Burada bekletilen tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.Öte yandan, tank yüklü tırlardan oluşan başka bir askeri konvoy da Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Cerablus kentine geçti.

Vagon Karya Askeri Araç Askeri Konvoy 

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