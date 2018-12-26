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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP

- Vagondaki askeri araçlardan görüntüler - Askeri araçların tırlara yüklenmesi - Konteyner yüklü tırlar, Kilis istikametine geçiş yapmasıGÜNCELLEME - Suriye sınırına askeri sevkiyat - Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı, konvoydaki uzman çavuşlardan biri annesi ve nişanlısıyla buluşup hasret giderdi - TCDD Başpınar Lojistik Şefliğinde tırlara yüklenen askeri araçlar, Suriye sınırındaki birliklere gönderildiDETAYLAR EKLENDİGAZİANTEP (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Çankırı'dan trenle yola çıkan askeri konvoy Gaziantep 'e ulaştı.Çankırı'dan trene yüklenen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve kamyon, İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'na geldi.Konvoydaki askerler arasında bulunan uzman çavuş Devrim Yağız da tren garında ailesiyle buluştu.Annesi Songül ve nişanlısı Kübra ile hasret gideren Yağız, kendisi için yapılan sevdiği yemekleri teslim aldı.Tren daha sonra kent merkezindeki TCDD Başpınar Lojistik Şefliğine ulaştı.Burada bekletilen tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.Öte yandan, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından sevk edilen konteyner yüklü tırlar, Kilis istikametine geçiş yaptı.

Uzman Çavuş Askeri Araç Askeri Konvoy 

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