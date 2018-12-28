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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - DİYARBAKIR İzle

Suriye sınırına askeri sevkiyat - DİYARBAKIR İzle

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların yüklü olduğu trenSuriye sınırına askeri sevkiyatDİYARBAKIR (AA) - Tekirdağ'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Diyarbakır 'a ulaştı.Çeşitli birliklerden sevk edilen, Tekirdağ Garı'ndan vagonlara yüklenen, zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri aracı taşıyan tren Diyarbakır Garı'na geldi.Askeri araçların geniş güvenlik önlemleri eşliğinde askeri birliklere takviye amaçlı Suriye sınırına sevk edileceği öğrenildi.

Vagon Askeri Birlik 

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