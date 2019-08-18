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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor İzle

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor İzle

Askeri araçlardan detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Jandarma Askeri Birlik Askeri Personel 


- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve askeri birlikler sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, kirpi ismiyle adlandırılan zırhlı araç ve içinde askeri personel olan otobüslerden oluşan 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları ile askeri personel taşıyan otobüslerle Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
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