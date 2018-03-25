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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - ADIYAMAN Haberi

Suriye sınırına askeri sevkiyat - ADIYAMAN Haberi

- Askeri araçların şehir merkezinden geçişiSuriye sınırına askeri sevkiyatADIYAMAN (AA) - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, Adıyaman 'a ulaştı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Erzurum 9'uncu Kolordu Mekanize Piyade Tabur Görev Kuvveti Komutanlığından gönderilen tank yüklü 25 tırlık konvoy, Gölbaşı ilçesine geldi.Güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına geçen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Vatandaşlar, konvoyun geçişi sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

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