Suriye sınırına askeri sevkiyat

- Şanlıurfa merkezden sınırdaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezden Suriye sınırındaki ilçelere zırhlı araç sevkıyatı gerçekleştirildi. Gece saat 21.00 sıralarında 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 4 zırhlı personel taşıyıcı, tank taşıyan 2 askeri tır ve bir adet zırhlı vinç, sınıra doğru hareket etti. Polis eskortluğunda ilerleyen zırhlıların Suruç ilçesine gittiği öğrenildi.
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