Suriye sınırına askeri sevkiyat

-tank taşıyan tırlar

-zırhlı vinç



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa merkezden sınırdaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezden Suriye sınırındaki ilçelere zırhlı araç sevkıyatı gerçekleştirildi.

Gece saat 21.00 sıralarında 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 4 zırhlı personel taşıyıcı, tank taşıyan 2 askeri tır ve bir adet zırhlı vinç, sınıra doğru hareket etti. Polis eskortluğunda ilerleyen zırhlıların Suruç ilçesine gittiği öğrenildi.

