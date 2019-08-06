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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

personel taşıyıcı zırhlılar

Zırhlı Araç 

-tank taşıyan tırlar
-zırhlı vinç

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa merkezden sınırdaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezden Suriye sınırındaki ilçelere zırhlı araç sevkıyatı gerçekleştirildi.
Gece saat 21.00 sıralarında 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 4 zırhlı personel taşıyıcı, tank taşıyan 2 askeri tır ve bir adet zırhlı vinç, sınıra doğru hareket etti. Polis eskortluğunda ilerleyen zırhlıların Suruç ilçesine gittiği öğrenildi.
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