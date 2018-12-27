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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

- 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yapan askeri konvaydan detaylar - Çeşitli birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa 'ya ulaştıŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa 'ya ulaştı.Çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında askeri personel taşıyan otobüsler ile kamyonların da bulunduğu konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Askeri Konvoy Askeri Birlik Askeri Personel 

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