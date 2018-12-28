Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - KİLİS Video

- Askeri araçların geçmesi - Askeri araçların üs bölgesine girmesiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis 'e geldi.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine ulaştı.Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.