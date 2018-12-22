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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - KİLİS

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların kent merkezinden geçmesi - Askeri araçların sınır hattına gitmesiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis 'e vardı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis 'in Elbeyli ilçesine geldi.Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.

Polis Jandarma Askeri Araç Polis Ekipleri 

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