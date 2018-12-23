Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - HATAY

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - İş makineleri ve askeri araçların geçişlerinden detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay 'a gelen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.Çeşitli birliklerden Hatay 'a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa - Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.İş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.