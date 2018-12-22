Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - HATAY

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların geçişlerinden detaylar - Bir grup vatandaşın ellerinde Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulunmasından detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay 'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.Çeşitli birliklerden Hatay 'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa - Kilis kara yoluna doğru seyre geçti.Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.