Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - HATAY

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - HATAY

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların geçişlerinden detaylar - Bir grup vatandaşın ellerinde Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulunmasından detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay 'a gelen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.Çeşitli birliklerden Hatay 'a gönderilen komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa - Kilis kara yoluna doğru seyre geçti.Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Komando Dolar Askeri Araç 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Komandolar Göz DoldurduKomandolar Göz Doldurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı