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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - ÇANKIRI Video

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - ÇANKIRI Video

- Zırhlı araçlardan detaylar - Askerlerden detaylar - Askerlerin aileleriyle vedalaşması - Trenin hareket etmesiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Suriye sınırına ulaştırılmak üzere Çankırı 'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ile görevli askerler yola çıktıÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da, çok sayıda zırhlı araç Suriye sınırına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Çankırı 'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi.Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi. Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da Çankırı Garı'ndan bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi.Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından zırhlı araç ve askerleri taşıyan tren, hareket etti.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar General Çelik Halat Askeri Araç 

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