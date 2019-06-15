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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı sürüyor

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı sürüyor

ZPT’lerin geçişi

( HATAY ) HATAY

Komando Askeri Birlik Askeri Personel 


- Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Türkiye’nin Suriye sınırına takviye amaçlı askeri personel sevkiyatı gerçekleştirildi.
Farklı birliklerden önce Hatay’ın Kırıkhan ilçesine zırhlı personel taşıyıcılarla gelen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleriyle şehir merkezinden geçti. Zeytin Dalı Sınır Kapısı istikametine ilerleyen askeri personelin, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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