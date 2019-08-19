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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

Jandarma Askeri Birlik Askeri Personel 

-araçlardan detaylar
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde askeri personel olan 2 otobüs konvoyu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personeller, otobüslerle Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
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