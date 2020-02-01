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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri araç ve komando sevkiyatı

Suriye sınırına askeri araç ve komando sevkiyatı

Askeri araçları geçmesin

Jandarma Komando Dolar Askeri Araç 

-Konvoydan detay görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askeri araçlar Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere sevk ediliyor. Türkiye'deki birliklerden Hatay'a gelen askeri araçlar komandolar jandarma eşliğinde Kırıkhan ilçesinden geçti. Askeri araçların ve komandoları Zeytin Dalı Sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine gideceği öğrenildi.
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